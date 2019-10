Se for deg et kart over Norge anno 1940, ovenfra. Tenk deg deretter at du kan zoome inn på en hvilken som helst del av dette kartet, hvor du kan oppleve en historie eller en skjebne mens krigens maskineri ruller fremover, før du reiser videre til neste sted.

Slik utspiller krigen seg i Norge, nærmest minutt for minutt, i Ingar Sletten Kolloens kraftprestasjon av en bok, Under krigen. Vi må ikke falle.