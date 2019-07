Nyinnspillingen av Disney-klassikeren «Løvenes konge» har premiere på norske kinoer onsdag. Filmen har ikke falt i smak hos alle norske anmeldere. Aftenpostens anmelder kaller filmen en «tam Disney-remake» og triller to på terningen.

VG og NRK Filmpolitiet gir begge terningkast tre, mens kulturmagasinet Gaffa gir bunnkarakter og kaller den «helt forferdelig».

Interessen fra publikum har likevel vært stor under premieren. Odeon kino i Nydalen i Oslo har alene solgt omtrent 2500 premierebilletter.

Utenfor kinolokalene er det satt ut hoppeslått, rød løper og fotovegg. Innendørs lar store og små seg ansiktsmale i all sin løveprakt.

Paal Audestad

Skeptisk til anmeldelsene

– Når det er slik kritikk må det være bra, sier Hanne Tyskeberg (33) i forkant av forestillingen.

Hun er stor fan av «Løvenes konge» og er skeptisk til den lukne mottagelsen filmen har hatt i norsk presse.

En gjennomgående kritikk blant anmelderne har dreiet seg om at den naturtro fremstillingen av dyrene i filmen har gått på bekostning av personlighet og mimikk.

Paal Audestad

«For når det visuelle universet fremstår mer som en naturdokumentar om dyrene i Afrika enn en animasjonsfilm av Disney, forsvinner livaktigheten og sjarmen», skriver Aftenpostens anmelder.

Tyskeberg mener dette ikke er kritikkverdig.

– Det er jo greia. Det skal ses og føles ekte, sier hun.

– Bedre enn forventet

Da Aftenposten ringer etter forestillingen forteller Hanne at filmen sto til forventningene.

– Jeg likte filmen veldig godt. Den fortjente absolutt ikke en toer, sier hun.

– Det var høyst artig for voksne, og jeg kunne kjenne meg veldig igjen til den gamle filmen.

Kjæresteparet Andrea Seiersted Isaksen (21) og Christoffer Christie (21) tviler på at de vil stelle seg bak anmelderne.

– Jeg tror den får bedre enn terningkast to av meg, sier Andrea i forkant av kino-opplevelsen.

Hun hadde gledet seg til å se om handlingen i den nye filmen er lik originalen. I etterkant er 21-åringen svært fornøyd:

– Jeg syns den var mye bedre enn forventet. Jeg gråt sånn fire ganger, sier Andrea etter å ha sett filmen.

Hun forteller at hun kan forstå at ikke alle er like begeistret, men at hun ikke vil nøle med å anbefale andre å se den.

Paal Audestad

– «Løvenes konge» er barndommen

Marte Nestaker (8) og Jørgen Nestaker (11) er på kino sammen med storesøster Hanna Nestaker (20). De bruker ventetiden før forestillingen på å få seg ansiktssminke.

– Bankkortet mitt sier kanskje at jeg er 20 år, men jeg er et barn innvendig, sier Hanna til sminkøren.

Paal Audestad

Hun bestiller løvesminke. Det samme gjør Marte og Jørgen. De gleder seg alle til å se filmen.

– Jeg tror jeg kommer til å like den. «Løvenes konge» er barndommen, sier Jørgen.

Søskenflokken viser også stor begeistring i etterkant av forestillingen.

– Den var som tegnefilmen, bare at den var ekte, sier Hanna.

Hun forteller at filmen overgikk forventningene.

Lillesøster Marte likte også filmen men forteller at den var litt skummel. Hun tviler derimot på at den vil gi henne mareritt.

Jørgen var på sin side svært fornøyd i etterkant av kinobesøket.

– Det skjedde noe hele tiden og det var veldig morsomt og spennende, sier han med stor iver.