Sandra Kolstad har vært en produktiv musiker i flere år, det har vært relativt tett mellom utgivelser av både mer og mindre tilgjengelige låter. Selv med poputgivelser sprengt med kunstnerisk bærekraft, har hun liksom ikke trådt ordentlig frem i Norge. Kanskje ikke så rart, egentlig, hun er mye i undergrunnen, henvender seg ofte til et klubbpublikum.

Dessuten har hun artistisk sett et spekter av uttrykk for formidling. I tillegg til musikken, har hun blant annet vært innom scenekunst. I Burning Love, som ved forrige album San Silva, er hun med ett som en skandinavisk Kate Bush. I neste øyeblikk kan en se henne for seg – blendende karismatisk fremferd – fylle en berlinklubb til randen.