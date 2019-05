Neil Jordan pleide å være en raffinert filmskaper, selv når han vasset ut i de dypeste sjangerfarvann, som med Interview with the Vampire eller TV-serien The Borgias.

De siste årene har han slitt med en alvorlig skade etter en trafikkulykke, og dette er hans comeback på kino. Han kommer fra det med æren i behold, men for de av oss som har fulgt den irske filmkunstneren med stor interesse, er filmen likevel en mild skuffelse.