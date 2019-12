Bedre sent enn aldri, heter det. Mot slutten av oktober åpnet en av årets mest spennende utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter. The Great Monster Dada Show er Norges første store utstilling av dadaisme. Her stiller 43 kunstnere ut totalt 250 kunstverk.

For enda lenger siden – ganske nøyaktig hundre år siden – lå Europa i ruiner. 20 millioner var drept i den første verdenskrigen og minst like mange var skadet. En hel generasjon unge menn gikk tapt. Hvorfor? Ingen visste egentlig helt.