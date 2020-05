Ikke la deg lure av de barske fiskerne som helt i starten dukker opp for å synge shanty-sanger. De er kun et atmosfærisk bakteppe for en film som hverken levner dem ære eller makt.

De to debutregissørene, Bridget Cole og Danielle Krudy, forener her sjangere som normalt ikke passer sammen, et sted mellom den britiske shantyfilmen og den amerikanske krimfilmen.