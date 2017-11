Vigdis Hjorth nådde ikke opp

Dermed nådde ikke årets to norske nominerte, Vigdis Hjorth og Henrik Nor-Hansen opp i konkurransen. De var nominert for Kirsten Thorup debuterte i 1967 med diktsamlingen Indeni – Udenfor.

Vinnerromanen Erindring om kærligheden tar utgangspunkt i hovedpersonen Tara, som står overfor et gjennombrudd som Hamlet i en eksperimenterende oppsetning av stykket., Hun bakker imidlertid ut av engasjementet for blant annet å kaste seg ut i et arrangert ekteskap med en asylsøker. Livet hennes utfolder seg etter dette som en planløs rutsjebanetur. Tara får litt tilfeldig datteren Siri, en oppgave hun har vanskelig for å takle. Og romanen følger deres forhold gjennom en årrekke. Tara ender etterhvert på gaten i nåtidens København.I mellomtiden har datteren Siri blitt en politisk engasjert performancekunstner.

Favoritt

Det var på forhånd stilt store forventninger til årets prisutdeling nettopp på grunn av oppmerksometen Arv og miljø har fått. Boken har vært bokhøstens mest omtalte roman i Norge. Boken handler om en familie der fire barn skal fordele en arv bestående av to hytter på Hvaler. Samtidig forsøker hovedpersonen å overbevise søsknene om at hun som barn ble seksuelt misbrukt av faren. Arv og miljø ble startskuddet for en stor debatt om bruk av levende modeller i litteraturen.

Fakta: Nordisk Råds litteraturpris Nordens mest prestisjefulle litteraturpris, opprettet i 1962. Prisen ble delt ut i går kveld under en festforestilling i Reykjavik. Vinneren får 350.000 danske kroner. Siste vinnere: 2016: Katarina Frostenson (Sverige) 2015: Jon Fosse (Norge) 2014: Kjell Westø (Finland) 2013: Kim Leine (Danmark) 2012: Merethe Lindstrøm (Norge) Nordisk råd deler også ut priser i kategoriene film, barnelitteratur, miljø og musikk (se egen nyhetssak til venstre)

Mye finsk

Debatten om «virkelighetslitteraturen» startet med at Økland stilte spørsmål ved hvorvidt Hjorth indirekte anklager sin egen far for seksuelle overgrep. Romanen ble en stor suksess blant både lesere og kritikere.

I august blåste debatten opp igjen, da Vigdis Hjorths søster Helga Hjorth kom med romanen Fri vilje, som er et svar på Arv og miljø.

Nordisk råds litteraturpris er blitt utdelt siden 1962. Prisen, som er på 350 000 danske kroner, blir utdelt en gang i året for et skjønnlitterært verk på et av de nordiske lands språk.

Nordisk råds filmpris gikk i år til den finsk filmen Tyttö nimeltä Varpu (Little Wing) av regissør og manusforfatter Selma Vilhunen og produsent Kaarle Aho og Kai Nordberg.

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2017 gikk til Ulf Stark & Linda Bondestam for Djur som ingen sett utom vi, mens den finske dirigenten Susanna Mälkk ble tildelt Nordisk råds musikkpris 2017. Nordisk råds miljøpris 2017 gikk til finske RePack.