Årets store seriedrama

«Pachinko» er en storslagen slektssaga om en nasjons traume.

Minha Kim og Minho Lee spiller unge Sunja og fiskehandler Koh Hansu i «Pachinko» på Apple TV+.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

7 minutter siden

Året er 1989. Solomon Baek jobber med finans i New York. Han får beskjed av sjefene om at han ikke får forfremmelsen de har forespeilet ham. Provosert og forbannet lover han å lande en avtale i Tokyo for firmaet. Hans koreanske aner skal komme godt med.

«Hva, er du ikke japansk?», sier sjefene forbløffet. De lar ham fly østover. De neste klippene tar oss til Japans hovedstad, før vi sendes tilbake til japansk-okkupert Korea i 1915.

