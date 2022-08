Tam og tom slagordsrock

Muse vil redde verden med mer av sitt indre Queen. Det fungerer ikke bra.

Dominic Howard (f.v.), Matt Bellamy og Chris Wolstenholme er Muse, nå ute med sitt niende album.

10 minutter siden

Engelske Muse har snart holdt på i 30 år. Etter noen år med solid og sikker vekst, spesielt i hjemlandet, ble de plutselig ett av klodens største rockeband omtrent midt på 00-tallet.

Toppen ble nådd med høyenergiske «The resistance» i 2009, et hardtslående rockealbum som vant amerikansk Grammy-pris og ble hyllet av selveste Brian May. Han likte bandets «Queen-influenced sound». Nettopp, og for å si det enkelt: Jeg tipper May kommer til å elske nye «Will of the people» også.