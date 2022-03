Jon Fosse nominert til Bookerprisen

Jon Fosse kan vinne den internasjonale Bookerprisen for siste bind ut i «Septologien».

Jon Fosse kan smile når en ny og svært gjev prisnominasjon er en realitet.

NTB

6 minutter siden

Jon Fosse ble nylig tildelt Kritikerprisen her hjemme for «Eit nytt namn» – avslutningen på storverket «Septologien».

Den Internasjonale Bookerprisen er en av verdens mest prestisjefylte litterære priser. Den deles ut til den beste skjønnlitterære boka av året – som er oversatt til engelsk. Prisen er pålydende 60 000 pund, og Fosse ble også nominert til prisen for første bok ut i «Septologien», i 2020.

– Jeg er overrasket og glad over nominasjonen. Listen over de nominerte til prisen er imponerende, sier forfatteren selv via forlaget Samlaget.

«Septologien» er et romanverk som er består av de tre bøkene «Det andre namnet», «Eg er ein annan» og «Eit nytt namn».

På årets liste over Booker-nominerte, som teller 13 titler, finner vi tidligere vinnere som Olga Tokarczuk, Jennifer Croft, David Grossman og Jessica Cohen.

En kortliste med seks navn vil bli annonsert 7. april, og vinneren utropes 26. mai, fremgår det på prisens hjemmeside.

Jon Fosse har tidligere fått en rekke priser, blant dem Nordisk råds litteraturpris, Aschehougprisen og Brageprisen.