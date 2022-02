Subwoolfer vinner Melodi Grand Prix

Forhåndsfavoritten Subwoolfer vant årets finale i Melodi Grand Prix. De går til Eurovision-finalen i Torino i mai.

19. feb. 2022 21:46 Sist oppdatert nå nettopp

Det var jevnt lenge, men Østlandet sørget for at de to ulvene fra månen gikk seirende ut av superduellen. Dermed kunne fjorårsvinner Tix overlevere stafettpinnen til duoen med ulvemaske og låten «Give that wolf a banana». Subwoolfer blir Norges bidrag i den internasjonale Eurovision-finalen i Torino i mai.

– Vinnerne snakker bare «ulvsk»

Forventet seier, de fleste tippet jo at Subwoolfer skulle vinne, sier Morten Thomassen, president i MGP-klubben.

Det er ikke kjent hvem som skjuler seg bak maskene til de mystiske, intergalaktiske ulvene. Ylvis og Gaute Ormåsen og tidligere A1-sanger Ben Adams er blant dem som er blitt nevnt.

– Vinnerne bare står der med ulvegliset. De sier ingenting, men har jo heller ingenting de skulle sagt. De taler bare ulvsk, ler Thomassen.

– Hva slags sjanser tror du Subwoolfer har i Eurovision-finalen i Torino?

– Jeg tror de tar en ny Keiino. De blir populære blant publikum. Så synes kanskje juryen at det ikke er det helt store. Men jeg tar gjerne feil, sier Thomassen.

Han sier det har vært god stemning under finalen i H3 Arena på Fornebu, men litt lite trøkk med 500 tilskuere i salen.

– Ikke det samme som i Trondheim for to år siden med 8000 publikummere. Nå skal vi rett ut og feire, sier lederen for MGP-klubben.

– Får dere med dere Subwoolfer?

– Ja, vi får kjøpe banankake!

Ved hjelp av sin stemmetolk sier ulvene at Eurovision-finalen skal bli en god fest for hele jorden. Årets finale i Eurovision går i Torino i Italia etter at italienske Måneskin vant i fjor. Semifinalene holdes 10. og 12. mai, mens finalen går av stabelen 14. mai.

Boybandet fra nord fikk solid støtte og flest stemmer fra Nord-Norge.

NorthKid ledet før stemmene kom fra Østlandet. Ikke uventet fikk de overveldende støtte fra Nord-Norge, men det holdt ikke for boybandet fra nord.

De ti artistene ble først redusert til de fire som fikk flest stemmer. Disse var Sofie Fjellvang, Elsie Bay, Subwoolfer og NorthKid.

Av disse gikk de to sistnevnte videre til gullduellen.

Subwoolfers «Give that wolf a banana» var først ut i gullduellen. NorthKid og deres ballade «Someone» fulgte umiddelbart etterpå.

NorthKid har en hel landsdel bak seg, men Subwoolfer har hele galaksen og fanklubb på månen.

