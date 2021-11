Hva skjedde med kinoene i 2020? En aktør tapte 60 millioner. En annen tjente 10.

Koronaen betød trøbbel for kinoene. Men ikke alle gikk på store tap, viser en oversikt Aftenposten har laget.

Det var store forskjeller mellom kinoenes resultater i 2020. Dette bildet er fra Saga kino.

Restriksjoner, nedstenging og mangel på storfilmer resulterte i tomme kinoseter landet over. En oversikt Aftenposten har laget viser at det er store forskjeller på hvordan dette slo ut for de ulike aktørene.

– 2020 ble et svært krevende år for Nordisk Film Kino AS.