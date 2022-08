Kryptokunst har møtt veggen

I fjor ga NFT-teknologien kunstnere og musikere håp om en digital fremtid med bedre økonomi. Det siste halvåret har omsetningen falt med 94 prosent.

Disse NFT-ene av Bjarne Melgaard lå tirsdag ute på auksjonsnettstedet Opensea. Snittprisen de selges for er langt lavere enn hva kjøperne ga for dem.

For halvannet år siden eksploderte interessen for såkalte NFT-er (non fungible tokens) fullstendig. Med disse digitale sertifikatene kunne kunstnere selge ikke-kopierbar og verifisert eiendomsrett til verkene sine. Slik skulle problemet med digital piratkopiering og fallende inntekter bekjempes.

Noen av kulturens største navn kastet seg på. DJ-stjernen Kygo kjøpte en NFT, et digitalt bilde av en ape, for 1 million kroner. Etterpå tok han det i bruk som logobilde på Twitter. I januar la samtidskunstner Bjarne Melgaard ut 1000 unike utgaver av verket «The Lightbulbman» som NFT-er. De omsatte for over 10 millioner kroner på et par dager. Nordens første fysiske NFT-galleri åpnet på Grünerløkka.