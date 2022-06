Metallsøkere gjorde enestående vikingfunn i Stavanger

I en åker på Jåttå i Stavanger har Jone Holgersen og Erik Alve funnet deler av et sverd fra vikingtiden. Arkeologer mener det er et enestående funn som kaster nytt lys over kontakten mellom Norge og De britiske øyer.

Torsdag fikk Erik Alve (til venstre) og Jone Holgersen for første gang se konserveringsarbeidet som Cora Oschmann har gjort av sverd-delene de to fant.

(Stavanger Aftenblad): Det første funnet gjorde Jone Holgersen i oktober i fjor. Med sin metalldetektor søkte han rundt på en dyrket mark etter mulige gjenstander. I de aller fleste tilfellene er det bare boss som dukker opp under slike søk. Arbeidet pågikk etter avtale med grunneieren.

Plutselig ga detektoren lyder som fanget hans interesse. 12–15 centimeter under bakken gravde han opp jordklumpen som hadde gitt utslag.