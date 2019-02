Det var med store forventninger jeg gikk for å se den norske oppsetningen, The Lady from the Sea, på Print Room at the Coronet i Notting Hill. For meg startet forestillingen i det jeg åpnet døren.

De gratis drinkene til premierepublikumet, de knirkete gangene der malingen flasser av og den originale baren, prydet med teatersjefens private antikviteter. Det er som å være inne i en stue og vite at den store, franske skuespilleren Sarah Bernhardt nettopp forlot den.