«Fruen fra havet» i London: Pia Tjelta gnistrer i en ellers litt flat forestilling

Det var med store forventninger jeg gikk for å se den norske oppsetningen The Lady from the Sea på Print Room at the Coronet i Notting Hill. For meg startet forestillingen i det jeg åpnet døren. Gratisdrinkene til premierepublikumet, de knirkete gangene der malingen flasser av, den originale baren som er prydet med teatersjefens private antikviteter. Det er som å være inne i en stue og vite at den store franske skuespilleren Sarah Bernhardt nettopp forlot den.

Eller, det var vel kanskje over 100 år siden. Nå er det Kåre Conradis Ibsenkompaniet som har tatt over scenen for de neste ukene. Det er et prosjekt som er like stormannsaktig som dikteren selv. Et norsk-britisk ensemble som snakker to språk på scenen i London.