Filmanmeldelse: Lekker og morsom Lego-oppfølger

Jeg gremmes og skjemmes fortsatt for at jeg ikke var i stand til å se at Legofilmen som kom for fem år siden var et mesterverk. Jeg likte den godt og skrøt av den, men ikke nok. Siden har jeg sett spin-off-filmene, og de er stødige og morsomme alle som én, selv om Lego Batman-filmen er den klart beste.

Disse filmene fungerer på flere nivåer. Helt unge mennesker nøyer seg antagelig med at legobrikkene gjør morsomme ting. Fra åtte-niårsalderen og oppover, vil jeg tro, klarer mange å fange opp noen av de utallige referansene. Spesielt får superhelt-klisjeene og actionfilm-dynamikken kjørt seg godt.