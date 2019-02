Har Facebook gjort verden til et bedre sted?

– Ja, definitivt, svarer Rune Paulseth, Facebooks sjef i Norge. Det er ikke et overraskende svar, men fjoråret kunne fått selv den mest hengivne til å tvile.

Men ikke Rune Paulseth, som gjentar flere ganger at han mener Facebook er på riktig spor nå. Selskapet er, ifølge Paulseth, blitt en helt annen bedrift, noe de vil bevise med å være mer åpne.

Derfor er dette sannsynligvis ikke det eneste intervjuet du vil se med Rune Paulseth i disse dager. Fredag og lørdag fyller Facebook dessuten Youngstorget med paneldebatter og svar på alle spørsmål publikum skulle ha. Det er en del av en åpenhetsturné som startet før jul, som også er blitt kritisert.

Kan Facebook forsvinne?

Facebook startet 2019 med over 2,3 milliarder brukere. Sammen med Instagram og Whatsapp, som Facebook altså eier, når de 2,7 milliarder mennesker.

Og vi bruker tjenestene mye. I Norge viser tall fra Ipsos MMI at 82 prosent av Facebook-brukerne er innom daglig. Facebook er, om vi ønsker det eller ikke, en stor del av livene våre.

Det kan virke utenkelig at et så mektig selskap kan forsvinne. Men kan de det?

– Alt kan forsvinne. Du må oppføre deg ordentlig og behandle brukerne med respekt. Når du har et større globalt ansvar, må du ta det, sier Paulseth.

Christian Breidlid

30.000 mennesker jobber med sikkerhet

Selskapet tar ansvar på mange områder. 30.000 jobber nå med sikkerhet. Ifølge dem selv fjernes nesten alt innhold knyttet til terrorisme og vold. Mye gjøres ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

Samtidig jobbes det med å hindre spredning av feilinformasjon, blant annet gjennom samarbeid med flere store aktører verden over. Blant dem er norske Faktisk.no.

Frem til for kort tid siden samarbeidet de også med amerikanske Snopes.com og nyhetsbyrået Associated Press – men de to har brutt samarbeidet med Facebook, ifølge BBC. Noe av kritikken som kom i fjor, kom fra disse faktasjekkerne. Brooke Binkowski, en tidligere Snopes-topp, fortalte The Guardian at Facebook «i praksis har brukt oss for å håndtere en PR-krise. De tar ikke noe på alvor».

– Vi har vært for langsomme

Facebook kommer stadig med tiltak og løfter om å håndtere problemene sine. Men kommer endringene for sent?

Paulseth gjør noe han sjelden gjør: Nøler i et sekund før han svarer.

– Nei, jeg vil ikke si det. Vi har sett problemene, og så har vi tatt tak i dem.

– Hva med arbeidet mot spredning av feilinformasjon og falske nyheter? Kom det for sent?

– Vi har vært for langsomme om det har skjedd ting som ikke er bra. Det har vi innrømmet, og det står vi ved. Når det er sagt: Lager man systemer med gode intensjoner, vil noen også bruke dem til vonde ting.

Paulseth viser flere ganger til at Facebook nå skal investere enorme summer i å gjøre plattformen tryggere. Mark Zuckerberg viser til satsingen i gjennomgangen av Facebooks kvartalsrapport på slutten av fjoråret, der han snakker om at Facebook har investert «milliarder av dollar i sikkerhet». Paulseth bruker lignende tall, og legger til at det er mer enn noe annet selskap. Ifølge Variety er tallet 3,7 milliarder dollar.

At de satser som de gjør, mener Paulseth er bevis nok for at verden kan stole på Facebook, etter at tilliten har stupt.

– Betyr ikke det at behovet er størst for den investeringen hos Facebook?

– Jeg tror det gjelder større deler av internett. Vår visjon må være større enn å bare se på hva Facebook skal være. Vi må ta et større ansvar, og jeg er overbevist om at vi gjør det riktige nå.

Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

– Ulykker kommer sjelden alene

– Jeg tror ikke noen liker å bli innkalt til Kongressen, sier Paulseth, og viser til en særlig vond dag i 2018. I april ble sjefen hans, Mark Zuckerberg, grillet av amerikanske senatorer.

En kort oppsummering av Facebooks 2018 maler et dystert bilde. Det er naturlig å komme inn på både brukerdata på avveie, påvirkning av valg og andre negative saker når man snakker om Facebook nå. Facebook har til og med fått skylden for folkemord, etter at en FN-rapport viste at plattformen ble brukt til å oppfordre til hat og aggresjonen mot minoriteten.

Fakta: Noen av Facebooks skandaler i 2018: – I februar kom en rapport fra spesialetterforsker Robert Mueller som viste Facebooks rolle i Russlands innblanding i presidentvalget i 2016. – I mars kom Cambridge Analytica-saken og FN-rapporten som viste Facebooks rolle i folkemordet mot rohingyaene i Myanmar. – I april måtte Facebook-sjefen Mark Zuckerberg møte foran den amerikanske kongressen for å snakke om hvordan de håndterer brukernes data. – I juli stupte Facebook-aksjen på børsen etter at de senket forventningene til egen omsetning. – I desember ble det kjent at Facebook fortsatt ga særlig tilgang til brukerinformasjon til flere bedrifter.

– Jeg tror at all kritikken er legitim når det faktisk har skjedd. Det må vi ta inn over oss. Men kritikken kom tett i 2018, og da vi jobbet med en feil dukket det gjerne opp en annen. Ulykker kommer sjelden alene. Men det tyder også på at det var på tide å ta tak, sier Paulseth.