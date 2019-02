Bokanmeldelse: Matematikk og poesi i halvgod blanding

Tittelen på Klara Hvebergs debutroman, Lene din ensomhet langsomt mot min, klinger i mine ører vel svulstig-poetisk. Språket i romanen har litt av den samme svakheten.

Vi møter innledningsvis den unge jenta og enebarnet Rakel i Molde, som kan tenke slik om musikk: «Stykket går i f-moll, men den aller siste akkorden bryter over til F-dur, som et stille løfte om at ropet er hørt. Hun elsker slike stykker hvor man kan høre lyset.» Istedenfor å sanse og oppleve med barnet innenfra, ser man for seg den voksne forfatteren som sitter og skriver dette.