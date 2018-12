– Det føltes som det sto så mange og banket på døren min hele tiden. Jeg var på vei til Blindern da jeg plutselig bestemte meg for å slette Facebook. Det var helt spontant, men jeg har aldri savnet det, sier Live Lundh.

Hun er kritiker og frilansskribent – et yrke der sosiale medier som Facebook ofte er et sentralt arbeidsverktøy. Likevel har Lundh vært uten Facebook siden 2015. Hun innrømmer at det tidvis er upraktisk i jobbsammenheng, for Facebook er en enkel måte å komme i kontakt med mennesker og skaffe seg informasjon.