Da Stortinget i 1999 besluttet at landet skulle få en egen bygning for opera og ballett, bestemte de at den skulle legges i vannkanten i et område i Oslo der forurenset gjørme og havnedrift på lavbluss regjerte. Det var en genistrek.

Området – som de færreste den gangen kunne navnet på – var ikke utviklet, men samtidig landets mest sentrale. Å legge en stor offentlig investering i et område der ingen private hadde orket å engasjere seg, endret Oslo.