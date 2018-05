Kim Leine gjenforteller kolonihistorie som morbid skittenrealisme

Kim Leine:

Rød mann/Sort mann

Cappelen Damm

Høsten 1985 flyttet jeg som ung forfatter til København for å friste lykken, som det heter i eventyrene. Et av de første og sterkeste inntrykkene som møtte meg, var flatfylla i grønlandsk tapning. Sanseløst berusede grønlendere ravet ut av en hvilken som helst brun bodega.

Jeg var vitne til et veritabelt kultursjokk: naturfolkets frontkollisjon med det danske frisinn og tilhørende sjenerøse alkoholpraksis. Men som alle som har tilbrakt mer enn to uker i Danmark vet, er det danske frisinn ikke helt hva det gir seg ut for. Under overflaten finnes inngrodde føydale strukturer som for eksempel gir seg utslag i et usedvanlig strikt byråkrati. Et gammelt adelssamfunn fornekter seg ikke.

Fakta: Kim Leine: Forfatter, født 1961 i Bø i Telemark, dansk far og norsk mor, familien var aktiv i Jehovas vitner. Flyttet til Danmark som 17-åring og utdannet seg til sykepleier Bodde 15 år på Grønland og vendte tilbake til Danmark i 2004 Romandebuten Kalak (2007) har et sterkt selvbiografisk preg og skildrer blant annet pillemisbruk og farens seksuelle overgrep Fikk sitt store gjennombrudd med Profetene i Evighetsfjorden (2012), en historisk roman om misjonsvirksomhet på Grønland som han også ble tildelt Nordisk råds litteraturpris for

Imperium Dania

La dette være et apropos til Kim Leines 600 sider lange og hyperenergiske skildring av hvordan verdens største øy ble dansk eiendom.

Som alltid når man står ovenfor en historisk rekonstruksjon i romans form, er det vanskelig å vurdere hva som er verifiserbart og hva som må skrives på kontoen for kunstnerisk frihet. I etterordet redegjør Leine selv kort og fyndig for den metoden han har valgt: Å dikte seg inn i glipene i kildetilfanget, slik en rekke kolleger har gjort før ham – i dansk sammenheng kan det være nok å peke på Thorkild Hansen og Henrik Stangerup.

Leines fremstilling forankres i den aldrende og pinlig hemoroideplagede kong Fredriks beslutning om å opprette en koloni på Grønland. Han er drevet av visjonen om et «Imperium Dania» – et Romerrike for det høye nord, intet mindre. Da skriver vi 1728, og norskfødte Hans Egede har allerede drevet innbitt protestantisk kristningsarbeid på den isfrie vestkysten i flere år.

Fremgangen er så som så. Grønlenderne, slik Leine vinkler dem, er for så vidt velvillig innstilt til evangeliet. De er fredsæle og gjestfrie sjeler, som samtidig ikke går av veien for spissfindige teologiske diskusjoner. Disse setter rett som det er den stivsinnede hissigproppen Egede, som nærer et ubendig hat til jøder og katolikker i skjønn forening, sjakk matt.

Menneskelig armod

Kolonien Godthåp, grunnlagt på et værutsatt og goldt nes, får en katastrofal start. Det skyldes ikke bare at den befolkes av frigitte tukthusfanger og prostituerte i en usalig blanding. Ifølge den retrospektive omviseren Leine, er bo- og hygieneforholdene så begredelige at de nyankomne vader rundt i en stinkende suppe av unevnelige substanser. Desperat matmangel avløses av dødbringende epidemier, og økte brennevinsrasjoner og kaninaktig kopulering i hver krik og krok, er i så henseende en mager trøst.

I det hele tatt dynges elendighetsbeskrivelsene oppå hverandre. Leine formelig mesker seg i frittflytende kroppsvæsker, møkk og menneskelig armod. Det blir avgjort for mye av det miserable, som attpåtil tværes ut til det svimeslående.

Heldigvis har vinneren av Nordisk råds litteraturpris i 2013 andre strenger å spille på. Fra bekmørke ansatser til sosialpornografi kan han ta spranget over i fascinerende filosofisk/mytologiske sekvenser, forheksende drømmetablåer og paradisisk vakre naturmalerier.

Sitatvennlig er han også, og som regel på «fremmedelementenes» bekostning, det tohodede trollet bestående av krone og kirke. «Heller gode grønlendere enn dårlige kristne», er en kraftsalve. «Atmosfæren på skipet var veldig dansk: råtten og innelukket», en annen.

Korrumperer

Bokens fundamentale konfliktlinje avtegner seg så tidlig som i tittelen, og utdypes i prologen. Der introduseres åndemaneren Aappaluttoq, «den røde» – en mann som etter sigende har evnen til å reise uanstrengt i tid og rom. Men om han er mektig i ånden, ser han seg like fullt nødt til å sette bort sønnen sin til Egedes familie, som fordansker navnet hans til Frederik Christian.

Dansk til margen, kan pleiebarnet imidlertid aldri bli. Tvert imot blir det stående i tragisk spagat mellom to uforenlige levesett. Forfatterens pedagogiske poeng er lett, muligens for lett, å få øye på: En kolonisator er forhåndsprogrammert til å ende opp som en overgriper, og korrumperer i siste instans både seg selv og sine undersåtter.

Leine illustrerer likeledes slående klart hvor mentalt innsnørt de ymse øvrighetspersonene er. En spirende humanisme blir tvangsmessig avløst av kaldblodig og brutal embetsutøvelse. Kongen befaler, og da må all individuell vurderingsevne vike. Eller Gud – fritt etter den bokstavtro Luther – befaler, i Egedes tilfelle.

Den strie strømmen av ytterliggående virkemidler gjør Rød mann/Sort mann til en litt anmassende og utmattende leseopplevelse. Det forhindrer ikke at den har et umiskjennelig sus av litterær storhet over seg, særlig i de partiene hvor den grovkornede tendensromanen slipper taket og de eksistensielle grunnvilkårene står i sentrum.