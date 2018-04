Spiller hovedrollen i «nye Skam» - men får ikke snakke om det

Lørdag kveld slapp NRK, helt uten forvarsel, sin nye nettserie «Blank». Til nå er det lagt ut noen tekstmeldinger og tre videoklipp, og serien virker å handle om tre unge mennesker som er ferdige med videregående, og lurer litt på hva de skal finne på videre.

Den viktigste rollefiguren til nå er Ella, spilt av 21 år gamle Cecilie Amlie Conesa fra Bergen. Venninnen hennes i serien, Susanne, spilles av 18 år gamle Maria Sunniva Aasen Sandvik fra Askøy, skriver Bergens Tidende.

Hemmelighetskremmeri

– Serien er et ektefødt barn av «Skam», sier Gry Cecilie Rustad, medieforsker ved Universitetet i Oslo.

Og i likhet med «Skam», vil ikke NRK gi nevneverdig med informasjon om skuespillerne i serien.

Ikke engang navnene deres var i utgangspunktet oppgitt, men det kom raskt ut på sosiale medier hvem som spiller de viktigste rollene. Verken Cecilie Amlie Conesa eller Maria Sunniva Aasen Sandvik vil imidlertid la seg intervjue da Bergens Tidende tar kontakt. Begge henviser umiddelbart til NRKs presseavdeling.

Presseansvarlig for serien, Andreas Blaauw-Hval, har imidlertid ingen informasjon å komme med om serien bortsett fra det som allerede er kommet ut.

– Passer inn i folks hverdag

Cecilie Amlie Conesa er født i 1997 og er oppvokst på Danmarks plass. Ifølge hennes Facebook-side har hun gått på Bergen Maritime Gymnas. Maria Sunniva Aasen Sandvik er født i 1999, og har gått på Ravnanger ungdomsskole. Askøy-jenten er også sanger, og har blant annet sunget på låter av artistene Clix og Marcus Dale, det melder nettstedet 730.no.

Medieforsker Gry Cecilie Rustad sier at likhetene mellom «Blank» og «Skam» er mange, blant annet bruken av sosiale medier.

Om «Blank» blir en like stor hit som sin forgjenger, tror medieforskeren Gry Cecilie Rustad kommer an på innholdet og karakterene.

– Med gode karakterer som seerne engasjerer seg i, kan det fungere. En annen grunn til at serier som dette lykkes, er at de passer så godt inn i folks mediehverdag, der mye handler om oppdateringer på sosiale medier. Samtidig speiler serien målgruppens liv her og nå, på flere måter. Som i siste episode, som blant annet handler om samordnet opptak til høyere utdanning, sier hun.