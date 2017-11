KONSERT, klassisk

Oslo Konserthus, 23. nov 2017

Georg Friedrich Händels Messias

Nathalie Stutzmann (dir.), Siobhan Stagg (sopr.), Kristina Hammarström (alt), Bror Magnus Tødenes (ten.), Leon Kosavic (bass), Oslo Filharmoniske Kor og Oslo-Filharmonien.

Händels Messias er en av musikkhistoriens absolutte innertiere. Det nesten tre timer lange oratoriet er en hitparade av iørefallende arier, spenningsfylt barokkorkestrering og følelsesladde korpartier. At Händel skrev hele verket i en kreativ raptus på 24 dager er nesten ubegripelig.

For den godt voksne Händel ble Messias en etterlengtet suksess – London var i ferd med å gå lei av de italienske operaene som hadde gjort ham berømt. Engelskspråklige oratorier ble redningen, og ved urfremføringen av Messias i Dublin i 1742 var pågangen så stor at kvinner ble bedt om å droppe ringer i skjørtene og menn om å legge igjen sverdet hjemme for at flere skulle få plass i salen.

Den franske kontraalten Nathalie Stutzmann er blant sangerne som har tatt steget over i dirigentsfæren med stor suksess. Denne uken ledet hun et smekkfullt Oslo Konserthus gjennom en storartet Messias, fylt av elegante fraseringer, rytmisk humør og store emosjonelle kontraster som stadig rørte borti de guddommelige rammene for verket.

Tidligere denne måneden kom det frem at Stutzmann skal ta over Kristiansand Symfoniorkester som sjefdirigent fra høsten 2018. Etter Messias å dømme er det et svært løfterikt valg.

Les også:

Fyldig og konsentrert

Messias har fremstått i mange drakter siden Händels tid – en periode i enorme orkesterbesetninger, og siden med mindre ensembler i forsøk på å være mer tro mot fremføringssituasjonen på Händels tid. Med Oslo-Filharmonien var det et middels stort orkester på podiet, og et fulltallig Oslo Filharmoniske Kor på trappene.

Mot denne fyldige, relativt romantiske klangen fremsto det unge solistlaget tidvis noe spinkelt. Men Stutzmann holdt både kor og orkester stramt nok i ørene til at de nådde igjennom i Konserthusets ubarmhjertige akustikk.

De to mennene – vår egen Bror Magnus Tødenes og den unge kroaten Leon Kosavic – har begge intense, fortellende uttrykk som gjør seg godt i oratorieformen, og svenske Kristina Hammarstöm steppet trygt inn for Lidija Jovanovic som meldte avbud på grunn av sykdom. Særlig Siobhan Staggs sopran gjorde inntrykk – hun har et nyansert og konsentrert mellomregister, og en klang som virkelig skinner når hun legger på mer luft i de svevende høydene.

«Kvinner på podiet er ikke min kopp te»

Jeg tviler på at det var mange, om noen, som tenkte stort på dirigenten Stutzmanns kjønn som en betydelig faktor i denne fremføringen. Hun oser musikk, og kroppsliggjør både den profetiske tyngden i de store tuttipartiene og den følsomme sensibiliteten i de mer inderlige ariene. Det er åpenbart at hun har orkesterets tillit.

Nettopp derfor er det ekstra tilfredsstillende å kunne løfte frem Stutzmanns Oslo-suksess samme uke som Oslos tidligere sjefdirigent Mariss Jansons sier til den britiske avisen The Telegraph at «kvinner på podiet er ikke min kopp te». Jansons er i London denne uken for å spille med sitt Symphonieorchester de Bayerischen Rundfunks og for motta Royal Philharmonic Societys gullmedalje.

Tesmak til side – Nathalie Stutzmann har en musikalsk uttrykksvilje og et orkestertekke som åpenbart gir resultater. Kristiansand kan bare sette i gang og glede seg.