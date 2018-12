Anmeldelse av Unge Ferrari: En sår, bitter, kald og særpreget stemme

Stig Joar Haugen fra Hamar har med artistnavnet Unge Ferrari herjet hitlister siden 2015 og vært med på å definere hiphop/pop-sounden som preger den norske scenen. Han er ikke kjent for sine ferdigheter som rapper og heller ikke for sangstemmen. Men han har unektelig teft for å lage fengende hooks og sterke og noen ganger veldig alvorlige tekster som trer over i mainstream-formatet.

På Midt imellom magisk og manisk tar Unge Ferrari sitt tekstunivers hele veien ut. Prosjektet låter som om det har konsumert ham som artist, både rensende og kvelende. Dette er musikk fra en artist som har lagt veldig mye av privatlivet i tekstene, og som har jobbet hardt og blottlagt seg selv betraktelig underveis. Men med mål om å levere et best mulig album kan Unge Ferrari og produsentene ha ruget for lenge på innholdet.