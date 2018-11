Nordmenn betaler dyrt for lite hos Netflix

78 land er med i den oppdaterte oversikten fra det britiske forbrukernettstedet Comparitech. Konklusjonen er at norske Netflix-abonnenter har tredje høyest abonnementspris, men har bare Danmark og et par andre land så vidt under seg når det gjelder hvor mye - eller kanskje heller lite - vi får igjen for pengene.

Grunnlaget for beregningene er tall fra søketjenestene unogs.com og finder.com. Nettstedet har delt antallet tilgjengelig titler i hvert enkelt land på den månedlige abonnementsprisen for å fastslå kostnaden for hver tittel per måned. Basiskostnaden per måned i de forskjellige landene er også sammenlignet.