Storfilmer blir sendt rett på Netflix – filmselskapene vegrer seg for å ta sjansen på kinomarkedet

Annihilation skulle være Paramounts nye storfilm for et kresent, voksent publikum.

Selskapet har hatt flere suksesser i dette segmentet de siste årene, med smarte filmer som Arrival (2016), The Big Short (2015) og Fences (2016).

Sci-fi-thrilleren Annihilation har Natalie Portman i hovedrollen og forfatter og filmskaper Alex Garland (Ex Machina) i regissørstolen. Men så ble den plutselig solgt til Netflix. Hva skjedde?

«For intellektuell»

Det vil si: Filmen hadde première på amerikanske kinoer 23. februar, og den vises også på kino i verdens nest største kinomarked, Kina.

Men i Europa blir ikke filmen satt opp på kinoer i det hele tatt. I stedet er den kjøpt av Netflix for en ukjent sum.

Dette er uhørt for et av de største produksjonsselskapene i verden, ettersom det da åpent erkjenner at det ikke tror at filmen kommer til å tjene penger på kino, skriver David Sims i The Atlantic.

Hovedgrunnen var ifølge Sims at en testvisning i fjor sommer viste at filmen kunne bli «for intellektuell» for et større publikum.

Hennie-film rett på Netflix

En annen Paramount-film som fikk mye oppmerksomhet for å bli sendt rett på Netflix, var The Cloverfield Paradox, med blant andre Aksel Hennie.

Netflix betalte mer enn 50 millioner dollar (rundt 400 millioner kroner) for rettighetene til J.J. Abrams-filmen, ifølge The Hollywood Reporter.

En Super Bowl-reklamesnutt som ble sendt samme kveld som The Cloverfield Paradox overraskende ble sluppet, kostet Netflix 5 millioner dollar, ifølge Forbes.

Men det er tilsynelatende også alt den har hatt i distribusjons- og reklameutgifter. Disse utgiftene ville vært betydelig større dersom filmen skulle vært satt opp på kino.

Og stuntet kan ha lønnet seg.

Ifølge Dagens Næringsliv ble The Cloverfield Paradox sett av fem millioner på Netflix bare den første uken.

«Som skuespiller ønsker man å treffe et så stort publikum som overhodet mulig, og at flest mulig har glede av det man gjør. Da føles det jo greit at fem millioner har sett den siste filmen man har vært med på», skriver Aksel Hennie i en tekstmelding til avisen.

Også produksjonsselskapet Universal gjorde noe lignende da det solgte sci-fi-thrilleren Extinction til Netflix tidligere i år.

Ville ikke blitt storfilmer i Norge

Linn Barholt i Capa Kinoreklame AS sier at det norske kinomarkedet ikke er blitt påvirket av endringene.

– Kinobesøket er veldig stabilt, sier Barholt.

Internasjonalt har også filmmarkedet flatet ut de siste årene, ifølge bransjenettstedet IndieWire.

Dersom en film blir sett av over 250.000, regnes den som en blockbuster i Norge.

Hverken Annihilation eller The Cloverfield Paradox ville blitt storfilmer i Norge, tror Barholt.

Hun anslår at disse filmene kanskje kunne fått mellom 20.000 og 30.000 besøkende på et år.

Barholt er uenig i at det ikke blir tatt sjanser.

– Men jeg ser jo selv at det er lettere å selge filmer som Mamma Mia 2, Mission Impossible 6 eller Jurassic Park-oppfølgerne, sier Barholt.

Hun mener imidlertid at det er bra, så lenge det faktisk er det folk vil ha.

Franchisefilmer og en gigantisk aktør

Einar Aarvig, skribent i blant annet Filmmagasinet og Rushprint, mener at filmbransjen, inkludert han selv, har hatt en tendens til å svartmale utviklingen.

– Nå viser det seg at en del av disse superheltfilmene, blockbusterne og franchise-filmene faktisk er ganske gode. Så har man filmer som årets Oscar-vinner The Shape of Water, som er både dyr og ambisiøs. Det viser at det fortsatt er rom for å ta sjanser, sier Aarvig.

Han påpeker at det ikke er noe nytt at filmer ikke blir satt opp på kino og viser til TV-filmer og rett-på-VHS- eller DVD-filmer.

– Men det nye er at du har en gigantaktør som Netflix som potensielt kan sope opp og gjøre det lettere å få avkastning. Det koster mye å få filmer på kino, men nesten ingenting å få dem på Netflix, sier Aarvig.

Fakta: Store strømmeaktører i Norge (Film og TV) Norske husstander som abonnerer på strømmetjenester i Norge i 2017: Netflix: 51 prosent (opp 7 prosentpoeng fra 2016) HBO Nordic: 21 prosent (opp 7 prosentpoeng fra 2016) Viaplay: 18 prosent (opp 7 prosentpoeng fra 2016) TV 2 Sumo: 17 prosent (opp 1 prosentpoeng fra 2016) C More Play: 2 prosent (samme som i 2016) Andre: 5 prosent (opp 1 prosentpoeng fra 2016) Abonnerer ikke: 39 prosent (ned 10 prosentpoeng fra 2016)

Mediekongen Netflix

I august i fjor ble det kjent at Netflix, med sine da 100 millioner abonnenter, skal bruke 15,7 milliarder dollar (rundt 120 milliarder kroner) på å kjøpe og lage innhold de kommende årene.

Da hadde Netflix en markedsverdi på 75 milliarder dollar.

Nå, syv måneder senere, er Netflix verdt 140 milliarder dollar. Det er bare 16 milliarder mindre enn Disney.

Netflix er også forventet å ha mer enn 140 millioner abonnenter innen utgangen av året, skriver CNN Money.

Endrer filmindustrien

Både Annihilation og The Cloverfield Paradox hadde et budsjett i 50 millioner dollar-klassen, noe som gjør at de ligger et stykke bak de største blockbuster-filmene, som kan koste mellom 200 og 300 millioner dollar.

Men det er likevel store filmer som koster mye penger.

Det er mange grunner til at det kan være fristende for et produksjonsselskap å selge filmer på «billigsalg», for å hente inn et potensielt tap.

Men den underliggende beskjeden viser en dreining i TV- og filmverdenen som kan ha store konsekvenser.

«Beskjeden er klar til produksjonsselskapene: Hvis du har en film du ikke er interessert i å slippe, ring Netflix», skriver David Sims i The Atlantic.