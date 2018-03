Omstridt bok om Aker trekkes fra markedet

Boka med tittelen «Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid» er skrevet av forfatter Henrik H. Langeland.

– Passasjer i boka er hentet fra kilder uten at tydelig nok henvisning er oppgitt. Forlag og forfatter innser at dette ikke er i samsvar med god sitatskikk, skriver forlaget i en pressemelding fredag kveld.

– Avskrift fra internett

Morgenbladet anmeldte boka denne uka, og anmelder Bernhard Ellefsen konkluderte med at «Henrik Langelands fortelling om Aker vakler under vekten av detaljene, og byggverket raser sammen når hele passasjer viser seg å være avskrift fra internett.»

Langeland er ifølge forlaget ikke tilgjengelig for å kommentere saken.

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

La ut manus på nett

Boka om Aker-jubileet har skapt kontroverser i lengre tid.

I begynnelsen av måneden ble det kjent at Kjell Inge Røkke svarte med å legge bokmanuset ut på nett etter at han ikke fikk stanset bokutgivelsen.

«Var det viktigere for forfatteren å bekrefte journalistenes mediebilde enn å lage en uavhengig fortelling om Aker?» skrev Røkke i sin begrunnelse da. Han refererte blant annet til at forfatteren ville ha med mediefremstillingen av Røkke som en playboy og mente at det ikke hadde noen relevans til Aker.

Samarbeidet havarerte

Henrik H. Langeland ble i 2014 hyret inn for å skrive jubileumsboka i for Aker. Dagens Næringsliv skrev i november at samarbeidet havarerte etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke.

Forhandlingene mellom Aker og Tiden Norsk Forlag endte deretter resultatløst. I januar ble det kjent at forlaget gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje.