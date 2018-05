KOMMENTAR: Så ble det den store forhåndsfavoritten som vant. Israles Netta med låten «Toy». Jeg trodde ærlig talt ikke at det kom til å skje, selv om den har vært nummer én eller to på oddslistene i hele vinter og vår. Jeg trodde fagjuryene skulle stemme den lenger nedover på listene enn de gjorde.

Likevel var det fansen, i Altice Arena i Lisboa og de som fulgte med hjemme foran TV-apparatene, som avgjorde dette.

Og de stemte med hjertet.

Om mobbing og #metoo

Selv virker Netta å være en ekstremt glad person som er litt annerledes enn andre. Akkurat som sangen hun synger, komplett med de innledende klukkelydene. Et vokalgrep som jeg faktisk trodde skulle ta fra henne seieren.

Men det er noen underliggende temaer i Nettas låt som treffer Eurovision-fansen rett i hjertet. Teksten til «Toy» har for eksempel et aspekt av #metoo i seg, gjennom refrenget «stupid boy, I´m not your toy».

Samtidig har Netta selv sagt at denne låten handler om å stå opp mot mobbing, som hun har opplevd, og om retten til å være seg selv slik man er. Det er et tema som alltid omfavnes av Eurovision-følgerne. Ikke minst den homofile delen av fansen, som er mange og viktige i denne sammenhengen.

Det ble sannsynligvis helt avgjørende i år.

Under pari av Norge

Norges Alexander Rybak sang også om å stole på seg selv og eget talent, men nådde ikke høyere enn en 15. plass. Det er under forventet, uten at det betyr så mye nå. Rybak var god på scenen i selve finalen, men låten var ikke unik og sterk nok til å treffe bredere.

Tallene viser likevel at Norge vant andre semifinale torsdag, uten at det hjalp lørdag.

Dermed blir det tur til Israel for dette sirkuset neste år. På veien frem dit kommer det garantert til å bli mange runder med storpolitikk, Palestina-konflikt og oppfordringer om kulturell boikott.

Så viktig er Eurovision fortsatt.