Kvinnene kuppet den røde løperen i Cannes

På den vanligvis så kaotiske, røde løperen i Cannes ble det hysjet til stillhet lørdag kveld. Så kom 82 kvinner gående i puljer oppover mot de ikoniske trappene. 82 er antallet kvinner som har regissert filmer valgt ut til Cannes-festivalen gjennom tidene. Til sammenligning har det vært 1 645 filmer regissert av menn.

– Vi står sammen

Lørdag kveld stilte like mange kvinnelige filmarbeidere seg opp på den røde løperen i Cannes for å markere at noe må skje med likestillingen i filmbransjen. #metoo-markeringen ble ledet av jurypresident Cate Blanchett og av den franske regissøren Agnes Varda, som sammen leste en uttalelse fra de berømte trappene i Cannes

– Som kvinner har vi alle våre unike utfordringer. Men vi står sammen i dag, på disse trappene, som et symbol på vår besluttsomhet og vårt engasjement for å gå fremover, sa de blant annet.

Kristen Stewart, Ava DuVernay, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Salma Hayek, Leila Bekhti var blant kvinnene som sto sammen og markerte solidaritet med kampen for likestilling i filmbransjen.

Birgit Solhaug

Rundt dem sto 82 kvinner, flere av dem blant de profilerte skuespillerne og regissørene som selv har fortalt om trakassering og overgrep, som Salma Hayek og Léa Seydoux. Begge har vært utsatt for det de mener er trakassering av Harvey Weinstein. Flere kvinner i markeringen tørket tårer mens Blanchett og Varda leste. Og da enkelte paparazzier prøvde seg på sine vanlige tilrop til skuespillerne, for å oppnå blikkontakt, ble de kontant hysjet ned av kolleger.

Blant publikum var det blandede reaksjoner. Mens enkelte mannlige paparazzifotografer langs den røde løperen uttrykte irritasjon og utålmodighet med å komme videre i programmet til det vanlige kjole- og glamoursirkuset før filmvisning, klappet andre – og spesielt kvinnelige – fotografer og journalister for #metoo-mønstringen.

Fakta: Filmfestivalen i Cannes Arrangeres i år for 71. gang fra 8. til 19. mai i Cannes, Frankrike. Hovedprogrammet består av 21 filmer. Vinneren her tildeles en av verdens mest prestisjefulle filmpriser, Gullpalmen. Åpningsfilmen er i år Todos lo saben med Penélope Cruz og Javier Bardem, regissert av iranske Asghar Farhadi. Juryen ledes i år av den amerikanske skuespilleren Cate Blanchett. I tillegg viser festivalen filmen utenfor konkurranse, og har flere sideprogram: UN Certain Regard, Kritikeruken og en egen klassikerseksjon. Parallelt arrangeres europas største filmmarked for kjøp og salg av film. Ingen norske filmer deltar i årets program, men den norske regissøren Joachim Trier er juryleder for Kritikeruken.

Birgit Solhaug

Cannes-festivalen arrangeres i år for 71. gang, fra 8. til 19. mai. Lørdagens #metoo-markering kom i forkant av visningen av Eva Hussons Les filles du soleil.

Dette er den første filmen som vises i hovedprogrammet som regissert av en kvinne. Totalt er det tre kvinnelige regissører representert i hovedprogrammet, av 21 filmskapere totalt. Ubalansen har ikke gått upåaktet hen under årets festival.