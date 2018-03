– Dette er en stor ære. Flere av mine helter har fått samme pris, så nå føles det litt som om jeg burde jobbe hardere neste år, sier den amerikanske jusprofessoren Cass Sunstein til Aftenposten.

Onsdag morgen ble det kjent at han mottar Holbergprisen. Den internasjonale forskningsprisen er verd 6 millioner kroner og deles ut av Universitetet i Bergen.

I begrunnelsen står det blant annet at «hans arbeider kjennetegnes både av en dyptfølt omsorg for menneskelig velferd og av et utrettelig forsvar for den opplyste, offentlige samtalen. Sunstein er en av vår tids viktigste intellektuelle.»

Sunstein er nemlig ikke bare opptatt av lovverk. Han har skrevet bøker om den demokratiske faren av Facebooks ekkokamre, og om hvordan den offentlige samtalen blir mer og mer polarisert. Nå i mars publiserer han sin nye bok, om hvorvidt USA er på vei til å bli en fascistisk stat eller ikke.

– Jeg føler meg veldig sikker på at USA ikke er på vei å bli fascistisk. Vår demokratiske institusjon er veldig sterk, så risikoen er nok større i land som Tyrkia. Det som faktisk er et problem, er at vi har en president som ikke bryr seg om russisk hacking, sier Sunstein.

Fakta: Cass Sunstein Amerikansk jusprofessor ved det amerikanske og prestisjetunge Harvard Law School. Kjent for sitt bidrag til å etablere adferdsjus og -økonomi som et eget fagfelt på slutten av 1990-tallet. Ledet kontoret for informasjon og regulerende affærer i Det hvite hus under Obama-administrasjonen i 2009–2012. Var samboer med den kjente filosofen og jusprofessoren Martha Nussbaum i nesten ti år, men er nå gift med professor i offentlig politikk og tidligere FN-ambassadør Samantha Power. Han er den mest siterte jusprofessoren i USA.

Kritisert fra flere hold

Sunstein er tidligere kollega med Barack Obama, fra tiden de begge var ansatt ved Universitetet i Chicago. Da Obama ble president i USA i 2009, oppnevnte han sin gode venn Sunstein til å lede kontoret i Det hvite hus som har ansvar for å revidere lovforslag og anbefale måter å gjøre dem mer effektive på.

Lederstillingen blir av de fleste teknokrater ansett som ganske uglamorøs, men for Sunstein var dette drømmejobben.

Det gjorde det kanskje lettere å tåle kritikken som kom fra ulike amerikanske politikere. Flere var uenige i oppnevnelsen på grunn av Sunsteins politiske og akademiske synspunkter.

For eksempel er Sunstein en forkjemper for dyrs rettigheter. Han mener folk skal kunne saksøke personer som mishandler dyrene sine. Sunstein er imot ekteskapet, og han har dessuten levert et teoretisk forsvarsverk for dødsstraff.

– Vi tar dårlige valg

Her til lands er han kanskje mest kjent for boken Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (2008), skrevet sammen med økonomen Richard Thaler. Her diskuterer de hvordan private og offentlige organisasjoner kan hjelpe folk med å ta bedre valg i deres daglige liv.

Sunstein mener nemlig at folk som regel tar ganske dårlige valg. For eksempel velger mange av oss sjokolade når vi handler i butikken, selv om vi egentlig burde tatt gulrøttene. Vi legger ofte stor vekt av det som skjer her og nå, uten å tenke langsiktig.

En av årsakene kan være at vi rett og slett står overfor for mange valg. Det er bare er ressurssterke og velreflekterte mennesker som kan takle denne luksusen, mener Sunstein.

Hvordan kan staten, eller private bedrifter, rigge systemet slik at mennesker tar klokere valg for seg og samfunnet? De trenger en dult (nudge) i riktig retning. For eksempel ved at matbutikkene plasserer godteriet på en hylle over øyehøyde og grønnsaker ved kassen.

Fakta: Holbergprisen Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verd 6 millioner kroner. Dekker fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Ble opprettet av Stortinget i 2003. Vinneren skal ha påvirket internasjonal forskning på en avgjørende måte. I fjor gikk prisen til Onora O'Neill, professor i filosofi ved University of Cambridge.

Vil dytte deg mot bedre valg

Dulte-ideen er blitt anerkjent av både Obama og den tidligere britiske statsministeren David Cameron. Men den har også møtt kritikk, særlig i USA, hvor ideen om en overstyrende stat er mindre spiselig enn i Europa.

– Nudge handler også om å gi mennesker tilstrekkelig informasjon til å ta gode valg. Jeg synes ikke det er manipulerende å gi folk info. Å fortelle folk om sukkerinnholdet i produkter eller andre årsaker til helserisiko, er relevant for dem. Man kan manipulere folk ved å gi dem irrelevant informasjon. Ting må være gjennomsiktig, det er viktigst. Så lenge det er gjennomsiktig, er det vanskelig å argumentere for at ting er manipulerende, sier Sunstein.

Vil infiltrere Facebook-grupper

I april kommer boken #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, en slags oppdatering av hans originale utgave Republic.com fra 2001. Her tar han for seg hvordan internettoffentligheten påvirker demokratiet. Med lukkede grupper og algoritmestyrte Facebook-feeder, er sannsynligheten stor for at den offentlige samtalen blir mer polarisert.

Sunstein har tidligere argumentert for at staten skal gå aktivt inn for å infiltrere grupper som produserer konspirasjonsteorier. Der skal de plante tvil om konspirasjonene.

– Sosiale medier-gigantene bør jobbe mer for å skape en god offentlig diskusjon nå som folk han følge hvem de vil, eller diskutere i lukkede grupper. I forbindelse med arbeidet med #Republic, har jeg snakket med flere ansatte i Facebook. De jobber hardt for å gjøre plattformene sine mer gunstige for demokratiet, sier han.

Bekymret for den offentlige debatten

Sunstein er bekymret for den offentlige debatten i særlig Tyskland, Storbritannia og USA.

– Risikoen er stor for at Facebooks algoritmer gir deg nyheter som passer med det du allerede vet eller mener. Det er ikke bra, hverken for individet eller samfunnet. Det gjør det vanskelig å løse problemer som klimakrisen eller fattigdom. Til det trenger vi ny kunnskap, og ikke bare informasjon fra folk som er like oss selv, sier Sunstein.

– Hvordan kan vi hindre uønsket polarisering?

– Vi kan bruke teknologien vi nå har til å eksponere folk for et varierte sett av nyheter. Det er viktig for de ulike globale problemene at mediene fortsetter å tilby et bredt spekter av informasjon, sier han.