– Jeg har sagt opp stillingen som forlagsdirektør i Aschehoug Litteratur for å gjøre noe nytt, noe jeg ennå ikke vet hva er, skriver Kari J. Spjeldnæs (52) på Facebook.

Forlagsbransjen representerer et fag i kontinuerlig utvikling. De siste femten årene har jeg hatt gleden av å følge og...

Mandag sendte Spjeldnæs ut en e-post til alle Aschehougs forfattere om at hun har bestemt seg for å slutte etter femten år som forlagsdirektør for litteratur.

Spjeldnæs sitter i styret til Aschehoug der Mads Nygaard er konserndirektør og forlegger.

I 2014 kom boken om 22. juli-terroristens mor ut og brått var forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs i alle kanaler. Les lederintervjuet: – Jeg var opptatt av å bevare roen

Det er ikke bestemt hvem som overtar stillingen. I mailen heter det at forlagsdirektør Mads Nygaard så raskt som mulig vil bestemme hvordan organisasjonen i forlagshuset skal være fremover.

Spljeldnæs har fortsatt noen måneders oppsigelsestid før hun går av.