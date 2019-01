Kan stå ferdig om fem år

Det er klart etter at de nye regjeringskameratene Høyre, Frp, Venstre og KrF er blitt enige om det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene.

– Dette er en gledens dag. Vi har vi hatt besøk av statsråden og vi har feiret med kake og brus. Hun hadde også en fin tale, hvor statsråden la vekt på betydningen av at dette nye museumsbygget er en veldig viktig sak. Det nye bygget er en forutsetning for at vi skal kunne ta vare på vikingskipene og denne arven på en ordentlig måte, sier direktør Håkon Glørstad ved Vikingskipshuset på Kulturhistorisk museum på Bygdøy.