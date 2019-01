Seks år etter at The Wolf of Wall Street triumferte seg frem til fem Oscar-nominasjoner, ser ikke filmen spesielt bra ut.

Leonardo di Caprio spilte en animert versjon av seg selv. Det som var ment som bekmørk satire over finansbransjens begeistring for amoralitet og kokain på 80-tallet, endte – som slike filmer så ofte gjør – som en brautende hyllest til snøstorm og sexkjøp. Fort gjort når gutta jazzer.