Min første anmeldelse i denne avis var av Clint Eastwoods Gran Torino da filmlegenden var 78 år. Jeg omtalte filmen som en verdig seilas inn i solnedgangen og regnet egentlig ikke å høre så mye mer fra ham.

Ti år og åtte filmer senere, må jeg bare bøye hodet i beundring over en 88-åring som fortsatt leverer. Hans nye film er ikke blant hans beste. For de av oss som er svake for dette erkeamerikanske ikonet, inneholder filmen nok av selvrefererende kommentarer og givende særegenheter, på godt og noen ganger vondt.