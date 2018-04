Her er vår anmelders tips til en litterær sofareise

Vi reiser som aldri før, men av og til er det deiligst å dra langt av sted uten å forlate sofakroken. Man slipper alt ubehaget, stresset og alle køene. Miljøvennlig er det også. Og billig. Her er et knippe av noen av mine favoritt-sofareiser.

Utvalget er eklektisk, men felles for alle fire er at de har tålt tidens tann.

«Kon-Tiki ekspedisjonen»

Av Thor Heyerdahl

Gyldendal norsk forlag, 1948

Thor Heyerdahl er verdens kanskje mest kjente nordmann, og med femti millioner solgte eksemplarer er «Kon-Tiki ekspedisjonen» den mest solgte norske sakprosaboken gjennom tidene. Boken er oversatt til rundt sytti språk og ble umiddelbart en internasjonal bestselger da den utkom i 1948, ett år etter den berømte flåteekspedisjonen over Stillehavet.

Man kan mene hva man vil om Heyerdahls vitenskapelige teorier, men man kan ikke akkurat beskylde ham for å ha tråkket i masseturismens fotspor. Han var dessuten utvilsomt en stor formidler. «Kon-Tiki ekspedisjonen» tåler fremdeles å leses – den er både spennende og poetisk, ja, sannsynligvis den mest eventyrlige reisebok som noensinne er skrevet.

De færreste av oss kommer til å farte over Stillehavet på en balsaflåte. Heyerdahls bok gir oss sjansen til å få være med på den legendariske ekspedisjonen, uten å bli hverken våte eller solbrente.

«Tre i Norge ved to av dem»

Walter J. Clutterbuck og James A. Lees

Oversatt av Anton Fredrik Andresen.

Utgitt første gang på norsk i 1884.

Walter J. Clutterbuck og James A. Lees er de to anonyme fortellerne i denne klassiske og ikke minst fryktelig morsomme reiseskildringen fra et eksotisk Norge tidlig på 1880-tallet. Norge var akkurat blitt «oppdaget» som reisemål for naturglade, fiskeglade og jaktglade engelske friluftsmenn.

Utstyrt med alt av utstyr og sivilisert proviant, minus et ansjospålegg en av dem ikke kan leve uten, ankommer de Kristiania og drar med tog til Eidsvoll, videre med Skibladner til Lillehammer.

Derfra bærer det med hest og vogn oppover Gudbrandsdalen før de endelig ankommer Gjende i Jotunheimen sammen med sin pålitelige, men ekstremt late norske hjelper, Hans, som dessuten aldri vil spise fersk mat hvis han i stedet kan få noe som er gammelt og råttent.

De blir i leiren hele sommeren og høsten, men ut over de slående naturskildringene er det beskrivelsene av datidens norske bondesamfunn, mer eller mindre uforandret siden middelalderen, som utgjør høydepunktene i denne festlige skildringen, spekket med britisk ironi og understatements.

«Vinter i Bellapalma»

Roman av Jens Bjørneboe

Cappelen 1958

I likhet med en rekke andre norske og utenlandske diktere oppholdt også Jens Bjørneboe seg i Italia i perioder. «Vinter i Bellapalma» med undertittelen «Av forfatteren Hans Berlows etterlatte papirer», er noe så sjeldent som en ren komedie fra Bjørneboes hånd.

I den lille fiskelandsbyen Bellapalma, sterkt inspirert av Positano ved Amalfikysten, er vinteren i ferd med å ta slutt og turistsesongen står for døren. De fastboende utenlandske kunstnerne, i selvvalgt eksil fra 50-tallets grå, nordeuropeiske hverdag, blir vitne til hvordan fiskerne plutselig gjør opprør:

De vil ikke lenger være eksotiske og fotogene modeller for turistene på stranden, men vil ha sitt gamle, sanne og ekte fiskerliv tilbake. Men verden har forandret seg. Gjennom en rekke absurde forviklinger kaster Bjørneboe i denne romanen et tidlig lys på den moderne turismens bakside: Hva skjer med «det genuine» når det for lengst er blitt til en vare, beregnet på opplevelseskåte tilreisende?

«Imperiet»

Ryszard Kapuściński

Oversatt av Ole Michael Selberg

Aschehoug 1994

«Imperiet» er en samling fortellinger, anekdoter og betraktninger fra den polske utenriksjournalisten Ryzsard Kapuścińskis reiser i det tidligere Sovjetunionen.

Boken gir et glimrende innblikk i det fallende imperiet, og som i de øvrige reisebøkene sine beveger Kapuściński seg i det litterære landskapet mellom skjønnlitteratur og sakprosa. Kapuściński ble i sin tid sett på som storfavoritt til å motta nobelprisen og er regnet som en av nestorene blant moderne reiseskildrere.

Alle bøkene hans anbefales varmt.