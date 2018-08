Da jeg gjorde research om Band of Gold denne morgenen, fant jeg anmeldelsen jeg gjorde av dem på Øya for to år siden. Der gikk halve teksten med til å beskrive hvordan bandet ble en solstråle i det mørke regnværet. Veldig poetisk.

Denne gangen har regnet roet seg noenlunde ned i tide til konserten, så vi slipper en reprise. Vi får sogar tendenser til sol som til slutt tar overhånd. Også musikalsk er dette langt fra en reprise.