Heftig krangel om Nasjonalmuseets innkjøpsvalg

Sist ut i debatten er Vårt Lands kunstkritiker Kjetil Røed, som til Klassekampen lister opp en rekke innkjøp han mener Nasjonalmuseet kunne droppet til fordel for Heskes løe. Han påpeker blant annet at museet i 2016 punget ut 6,4 millioner kroner for verket «Kake, morgen, vår … #1» av russisk-amerikanske Ilya Kabakov, mens tilbudet om «Gjerdeløa» for 2 millioner lå på bordet. Snittbudsjettet for museets innkjøp har de siste fem årene vært rundt 10 millioner kroner.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor museet prioriterer russisk konseptkunst fremfor et verk som «Gjerdeløa». De bør åpenbart prioritere den nasjonale kanon, sier Røed.