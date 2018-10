«Har du ikke hørt barnelatter, så har du ikke hørt noe» skrev en bekjent på Facebook nylig. Sanne ord for de som er så heldige å ha lykkelige småbarn løpende rundt i huset. Men The Cry snur lykken på hodet og bruker den mest hjerteskjærende lyden av dem alle til å ødelegge stemningen: Barnegråt.

Om du kommer deg gjennom den første halvtimen av The Cry, hvor fortvilt babygråt ligger som et apokalyptisk lydspor bak og foran alt som skjer, får du en slags betaling i form av at BBC igjen har laget en tett og velkomponert thriller.