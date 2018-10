Pawel Pawlikowski er regissøren som for fem år siden sto bak Ida – historien om den unge polske nonnen Anna som oppdager at hun egentlig heter Ida Lebenstein, har jødisk opphav, og at foreldrene hennes ble drept av en bonde i en skog under krigen.

I Cold War fortsetter Pawlikowski sin sobre bruk av svart-hvitt og formatet 1.37:1. Det er et påfallende formvalg, og alle filmfortellinger kler ikke nødvendigvis en så insisterende estetikk, men Pawlikowski vet hva han holder på med.