Som sønn av en far og en mor som mente at folkeskikk var inngangsbilletten til vårt hjem, og som ikke uroet seg for å sette barn på plass, åpner man med engstelse boken Sensitive barn. Hvor mange slike har Østli-slekten skremt?

Og som fotballtrener i fem år, småbarnsfar i 12 år, alt levert med en Lars Monsen-aktig holdning («unga tåler det»), frykter en nesten hjernerystelsen fra møtet med seg selv i døren. Med en slik holdning er det på høy tid at man leser Sensitive barn, skrevet av to høysensitive med, ifølge boken, høysensitive barn, barn som vel er robuste nok til å bli omtalt i boken.