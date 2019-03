Respekt – en sexbok for gutter treffer midt i debatten om sextrakassering i skolegården.

Da 14-åringene Ea, Ellisiv og Ella skrev en kronikk her i avisen om at de var lei av å bli kalt «billig» og «pulbar» – og at #metoo aldri kom til skolegården, ble mange paffe. Var det virkelig så ille på skolen?