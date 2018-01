Nadia Murad

Før Den islamske stat (IS) kom til landsbyen Kocho i Nord-Irak, var livet fredelig, forutsigbart og enkelt. Det handlet om årstidenes avlinger, hvem som giftet seg, om en sau ga melk eller ikke – slike trivialiteter som kjennetegner livet i en liten bygd.

I generasjoner hadde jesidiene dyrket sin egen gud, sine egne helgener og sine unike tradisjoner, som skilte dem tydelig fra andre religiøse grupper i Irak. Til tross for harde konflikter i landet, lot kurdere og arabere dem være i fred. Jesidiene var en minoritet som ikke representerte noen trussel mot noen av dem. De er få, de gifter seg ikke utenfor sin egen religion, og de lar heller ikke utenforstående konvertere til jesidismen. For de religiøse fanatikerne i IS var derimot jesidiene «djeveldyrkere» som ikke hadde livets rett.

Det var ikke mange i Vesten som visste at denne folkegruppen i det hele tatt eksisterte før de voldsomme TV-bildene i august 2014, som viste titusentall av skremte og desperate jesidier som hadde søkt tilflukt på toppen av Sinjar-fjellet. På flukt fra IS. Det ble meldt om en opptakt til et folkemord.

Førstehånds innsikt

Med boken Den siste jenta får vi førstehånds innsikt i terroren som utspilte seg på bakken, sett fra en landsbyjente fra Kocho. Hun opplevde noe av det verste et menneske kan oppleve. Familiemedlemmer, venner og naboer, jesidier av alle slag, ble drept og kastet i massegraver. Hennes eget folk ble fordrevet fra områder hvor de hadde hatt tilhold i århundrer. Selv ble hun tatt til fange og gjort til sexslave for IS-krigere.

Det var kanskje meningen at Nadia Murad skulle overleve alt dette – og være sterk nok til å fortelle verden historien om hva som hendte.

Jesidiene ble forlatt av alle

Boken starter med fortellingen om hvem jesidiene er og samfunnet deres før IS angrep dem. Om livet før, under og etter Saddam-regimet. Innledningen kunne kanskje vært kortere, men den er svært lærerik. Spenningen og dramaet blir trappet opp i takt med IS’ fremrykking. Vi får kjenne på angsten, bønnene, ropene om hjelp og dilemmaene folk i slike situasjoner står overfor: Skal man prøve å rømme, eller bli hjemme og gamble på at man overlever?

Boken handler også om svik. Nadia Murad skriver godt om hvordan jesidiene plutselig ble overlatt til seg selv. Vennlige amerikanske soldater besøkte landsbyen noen år tidligere. De delte ut gaver, men forlot Irak like etter. Senere var det kurdiske peshmerga-styrker som lovet jesidiene beskyttelse, men også disse forlot jesidiene like raskt som de kom. Jesidiene ble værende. Hadde de visst om den overhengende trusselen fra IS, ville kanskje også jesidiene reist.

Da IS-krigerne angrep, ironisk nok med kjøretøyer og våpen som amerikanerne hadde etterlatt i Irak, sto jesidiene forsvarsløse igjen. Nadia vendte seg til sin sunnimuslimske lærer for hjelp, men også han var avvisende. Situasjonen ble desperat.

Det er etter min mening ikke vanskelig å trekke paralleller mellom måten jesidiene ble overlatt til sin skjebne av amerikanerne, peshmergaene og sunnier – og den måten jødene ble overlatt til nazistene under andre verdenskrig.

Finnes den menneskelige IS-krigeren?

Et motiv som går igjen i flere krigsbøker jeg har lest, er hvordan det finnes spor av menneskelig godhet også hos den argeste fiende og krigsforbryter. En fangevokter eller en soldat som får de andre til å stanse overgrepene, torturen, eller drapene. Det finnes ingen slike fortellinger om «den menneskelige IS-krigeren» i Murads fortelling. De opptrer som sadister uten et snev av medmenneskelighet: «Hvert eneste sekund med [IS] var som en langsom, smertefull død – for både kropp og sjel ...».

Nadias mor ble myrdet fordi hun var for gammel for sex. Nadia fikk status som sabaya, en sexslave som kan selges eller gis til terroristene som belønning for lojalitet og god innsats.

«Det livet du levde før, blir et fjernt minne, som en drøm. Kroppen din tilhører ikke deg, og du har ikke energi til å snakke eller stå imot eller tenke på verden utenfor. Det eneste som finnes, er voldtekt og nummenheten som følger når du aksepterer at det er slik livet ditt nå er blitt.»

Sexslaver i kalifatet

Det er ikke første gang vi hører om massevoldtekter under en krig. Nadia skriver hvordan hun plutselig fikk noe til felles med kvinner i Rwanda som hun aldri hørt om før. Massevoldtekter fant sted også i Europa så sent som på 1990-tallet, i både Bosnia og landet jeg selv flyktet fra, Kosovo. Der var det muslimske kvinner som først og fremst var ofrene.

Lidelsene, traumene, tabuene er mye av de samme, men i den såkalte islamske stat var ikke massevoldtektene en del av krigsstrategien eller et uttrykk for normoppløsning. Det var ikke en «i-krig-er-alt-tillatt»-situasjon. Snarere tvert imot. Å bruke vantro jenter som sexslaver var normaltilstanden i IS’ totalitære kalifat. Det Nadia og mange som henne opplevde, var regulert til det minste detalj i IS’ sharialov; deres tolkning av Koranen.

For eksempel sies det i IS’ pamfletter at man kan ha samleie med en sexslave som ennå ikke har kommet i puberteten, såfremt hun er «i stand til å gjennomføre samleie». Det finnes også regler om hvordan man skal forholde seg til mensen, om når en sexslave er klar for å selges videre etter en eventuell fødsel.

Aldri mer?

Nadia Murad håper de ansvarlige en dag skal stilles for retten. «De burde ikke få mulighet til å gjemme seg», skriver hun. Men boken bør reise også et spørsmål om et oppgjør i videre forstand. Hvorfor reagerte ikke lokale religiøse ledere, hvorfor fikk IS aktivt eller stilltiende støtte fra lokalbefolkningen, og hvorfor vervet mange kvinner seg frivillig til IS? Hvorfor var kvinnene ofte «enda mer ondskapsfulle enn mennene»? Hvorfor sier det internasjonale samfunn nok en gang «aldri mer», uten å virkelig mene det?

Et streif av lys i mørket er at Nadia Murad fikk hjelp fra en sunnimuslimsk familie til å rømme til friheten – og at hun fant motet til å dele sin historie. Det triste er at hun neppe er den siste jenta som forteller en slik historie.