Svenske «The Square» nominert til Oscar

Den svenske regissøren Ruben Östlunds kan feire tirsdag formiddag, for underveis i opplesningen av de nominerte til «Beste fremmedspråklige film» ble The Square lest opp.

– Dette føles veldig bra, for det er så mange som har jobbet for dette i USA. Det holder ikke bare å lage en god film, forteller Östlund til den svenske avisen Aftonbladet like etter kunngjøringen.

Den svenske filmen konkurrerer nå mot A Fantastic Woman (Chile), The Insult (Libanon), Loveless (Russland) og On Body and Soul (Ungarn).

Konkurrerte om beste dokumentar kortfilm

I slutten av desember ble det klart at «Kayayo» som en av ti andre dokumentarer hadde kommet til selve semifinalen til Oscar-statuetten. Blant ti andre filmer var den plukket ut til kortlisten for Oscar-nominasjon i kategorien «Beste dokumentar kortfilm».

Tirsdag formiddag ble det klart at den prisvinnende kort-dokumentaren ikke komme til finalen for den gjeveste statuetten av dem alle.

Aftenposten sendte nominasjonsannonseringen direkte – se den øverst i saken. Totalt var det 24 kategorier som fikk sine nominerte.

Delfinansiert av Aftenposten

Kayayo ble i Norge først vist i episodisk form hos Aftenposten, siden på dokumentarfilmfestivalen Eurodok i 2017.

I tillegg til å ha eksklusiv visningsrett har Aftenposten vært med å finansiere «Kayayo – The Living Shopping Baskets».

– Dette er helt fantastisk stas og åpenbart en fjær i hatten for Aftenpostens filmsatsing. Men først og fremst er det en hel fjærpryd til regissør Mari Bakke Riise og produsent Jørgen Lorentzen i Integral Film, sa produsent og programansvarlig i Aftenposten, Jonas Brenna, da kortlisten ble kjent før jul.

Norsk komponist: – En stor anerkjennelse

En annen som var svært spent på tirsdagens nominasjonsannonsering var den norske komponisten Ola Fløttum.

Selv om filmen Thelma ikke ble kortlistet i desember til kategorien «Beste fremmedspråklige film», ble likevel filmmusikken det – da til «Best original Score».

– Det er helt fantastisk og en stor anerkjennelse. Det er helt sprøtt å være nevnt i samme liste som flere store komponister. Spesielt siden jeg lager filmmusikk som ikke er så utadvendt, forteller Fløttum til Aftenposten tirsdag formiddag før annonseringen.

Like etter klokken 14.30 ble det kjent at det ikke ble noe Oscar-nominasjon til den norske filmmusikken. Totalt var det 141 filmer som var nominert i denne kategorien, og de fem som nå er nominert er:

Dunkirk - Hans Zimmer, Phantom Thread - Jonny Greenwood, The Shape of Wather - Alexandre Desplat, Star Wars: The Last Jedi - John Williams og Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell.

