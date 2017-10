Takin Ova: En ganske ordinær dokumentar om en ekstraordinær historie

1 2 3 4 5 6 Takin Ova

Dette er historien om hvordan hiphop gikk fra ingenting til at Karpe Diem fyller Oslo Spektrum tre kvelder på rad uten problemer. Veien dit er fylt med krangler, suksess, lidenskap og det norske språkets klønete inntog i hip-hop.

Timingen kunne ikke vært bedre. I tillegg til Karpe Diems Spektrum-konserter avsluttet Lars Vaular Øyafestivalen på spekatulært vis i brudekjole, et bilde som også er med i serien.

Det får ekstra tyngde i historien om den harde machokulturen, et miljø dominert av morske menn som tok hip-hopen til Norge på 80-tallet.

Dette er engasjerende norsk historie. Fortellinger om mennesker som virkelig vil komme fremover i verden og som elsker noe av hele sitt hjerte, er alltid gøy å se på.

Nye og gamle legender

Det startet beskjedent for hip hop i Norge. En gjeng tenåringer så filmen Beat Street i 1984. Det ble det første møtet med amerikansk DJ- og hip hop-kultur fra Bronx i New York.

Kulturen eksploderer og blir nesten umiddelbart ødelagt av «de voksne». Likevel overlever en hard kjerne med blant andre Tommy Tee, Warlocks, Equicez, A-Team og Bolt Warhead.

Senere kom Tungtvann, Klovner i Kamp og Gatas Parlament før dagens stjerner, hovedsakelig representert av Karpe Diem og Cezinando.

Det er plass til både selvskryt og et kritisk blikk plass i Takin Ova. Hip-hopens historie blir ikke bra fortalt, men også diskutert. Er «den nye» hip hopen egentlig bra? Gikk det an å rappe på norsk? Hva er reglene?

Helt til slutt diskuteres til og med elefanten i rommet: Hvor er alle kvinnene?

Voksne menn snakker om gamle dager

Dokumentarens innhold er strålende, men kunne tjent på sprekere fortellerteknikk. Takin Ova består for det meste av «talking heads» – middelaldrende menn som forteller om hvor kult alt var tidlig på 90-tallet.

Dokumentaren prøver etter beste evne å vise hvor spesielle mennesker det faktisk var som kjempet frem hip hop i Norge, men personlighetene bryter ikke like lett gjennom skjermen når de stort sett bare snakker.

Et godt, men lite utnyttet grep, er korte, animerte sekvenser fra hip hop-hodet Øyvind Holen. De gjør røverhistoriene om alvorlige beefs, der noen faktisk pisser på Christer Falck på John Dee, mer levende og nære. De gjør også den absurde historien om Oral Bee og Don Martin som forsones av fascinasjonen over størrelsen på en vanlig, norsk gris flere år etter en bitter krangel, blir et klart høydepunkt.

Et annet velfungerende grep er kontrasten mellom unge, kule rappere og klipp med streite NRK-reportere fra 80-tallet. Det er blitt gjort utallige ganger før, men det er faktisk morsomt nå også.

Et norsk eventyr

Det er mange gode grunner til å sette av to timer til å se Takin Ova. Det er en fascinerende og hjertevarm fortelling – et norsk eventyr med et imponerende persongalleri. Selv om du ikke er blodfan av hip hop i dag, blir du det kanskje.