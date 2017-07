– Dette er pinlig, men jeg trodde faktisk at det var vi amerikanere som hadde fått israelerne og palestinerne til å bli enige om en fredsavtale. Jeg hadde jo, som de fleste andre, bare sett bildet fra Det hvite hus da avtalen ble undertegnet, sier manusforfatter JT Rogers og rister lett på hodet.

Vi sitter på et kontor dypt inne i Lincoln-teateret, der årets store scenesensasjon er i ferd med å avslutte de siste ukene med forestillinger for et begeistret Broadway-publikum.

I løpet av to timer og 54 minutter forteller skuespillet «Oslo» historien om hvordan de norske diplomatene Mona Juul og Terje Rød-Larsen jobbet for å få israelske og palestinske forhandlere til å overkomme en gjensidig fiendtlighet for å fremforhandle en fredsavtale i 1993.

Døtrene var skolevenninner

Stykket har vunnet en drøss med priser etter at det åpnet på hovedscenen på Lincoln-teateret i april 2016, inkludert den gjeveste av dem alle: Tony-prisen for beste skuespill.

I september åpner stykket i London, og arbeidet er allerede i gang med en spillefilm. I 2019 skal Oslo etter planen settes opp i ... ja, Oslo.

Og det hele begynte med at regissør Bartlett Sher kom i kontakt med de to nordmennene mens Juul var FN-ambassadør på slutten av 2000-tallet.

– Datteren min var bestevenninner med datteren deres. På den måten fikk jeg høre Terje fortelle historiene om hva som skjedde under Oslo-forhandlingene. Jeg skjønte med én gang at dette måtte bli mitt neste prosjekt, sier Sher.

Han og Rogers hadde samarbeidet tidligere om et stykke som tok for seg Afghanistan–Rogers har spesialisert seg på skuespill som levendegjør utenrikspolitikk, og har blant annet et stykke om Rwanda-folkemordet på CV-en.

«Nei, nei, nei» ble til «ja, ja, ja»

Snart satt Rogers og Rød-Larsen på en bar på Manhattan og drakk mens manusforfatteren også fikk lære at det slett ikke var amerikanerne som fremforhandlet fredsavtalen i 1993. Senere reiste han til Oslo for å hente inn flere detaljer fra Juul.

– Hun var mer interessert i å snakke om prosessen enn seg selv, mens han er mindre beskjeden. Det er en veldig fin dynamikk, sier Sher, før Rogers supplerer:

– De sa hele tiden «nei, nei nei» da jeg sa at jeg ville skrive et stykke om Oslo-forhandlingene, men jeg valgte å høre «ja, ja, ja!».

Oslo-forhandlingene var et produkt av den voldsomme optimismen som rådet etter at den kalde krigen var over–en tid der geopolitikken var så flytende at politikere over hele verden var mer vennligstilt enn tidligere til ideer om nye avtaler, nye løsninger.

– Vi vet jo hvor mange som var involvert, men vi valgte å fokusere på dette norske ekteparet. Publikum liker å heie på folk som er et nivå eller to under toppnivå, og det er en bedre måte å fortelle historien på, sier Rogers.

Juul: – Hadde ikke trodd det skulle bli noe av

Hva synes Juul og Rød-Larsen selv om at de nå er blitt berømte figurer i New Yorks teaterverden?

–Det er jo veldig rart, må jeg si. Vi hadde aldri trodd dette ville bli noe av da vi fortalte historien vår til regissøren, sier Juul, som i dag er Norges ambassadør til Storbritannia.

Hverken hun eller Rød-Larsen fikk være med på utformingen av stykket–Rogers og Sher ville, i deres egne ord, «beskytte» det norske ekteparet fra ansvaret. Ideen var at stykket skulle være en fiktiv fortelling, riktignok basert på historiske hendelser.

– Derfor var vi spente da vi kom på premièren i april i fjor. Jeg synes stykket ble bra. Det får frem veldig mye av den stemningen og intensiteten i forhandlingene, særlig i dynamikken mellom partene der så mye sto på spill. Det var mye drama i forhandlingene, og det kommer klart frem i stykket, sier Juul.

Hun legger til at det er litt vemodig å se den entusiastiske optimismen i stykket samtidig som hun tenker på hvor liten fremgang som har vært i forhandlingene mellom Israel og palestinerne siden den gang.

Klare fellestrekk til dagens politiske situasjon i Washington

Det er også Rogers og Sher bevisst på.

– Vi legger ikke skjul på at ting ikke gikk som folk hadde håpet i 1993. Men det forhindrer ikke at det ligger en verdi i troen på å gjøre det umulige, sier Rogers.

Parallellene til dagens politiske situasjon i USA, der hverdagen i Washington er preget av stadig hardere fronter mellom de to fremste partiene, er heller ikke noe som har gått Rogers og Sher hus forbi.

– Nei, selvfølgelig ikke. Faktisk måtte vi tone ned noen av referansene til nåtiden da vi gikk fra en mindre scene til den store scenen på Lincoln-teateret i fjor. Det ble plutselig så åpenbart at man kunne se deler av stykket som en kommentar på dagens situasjon, og det var jo ikke den opprinnelige intensjonen. Samtidig er kontekst det som gjør ethvert stykke interessant, og vi setter jo pris på at publikum trekker sine egne slutninger, sier Sher.