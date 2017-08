Anine Kierulf: – Det handler om anstendighet

Juristen og ytringsfrihetsspesialisten Anine Kierulf følger litteraturdebatten tett. Hun mener juristen Helga Hjorths bok gir oss en god anledning til å reflektere over kompliserte spørsmål som handler om ytringsfrihet, virkelighetslitteraturens etiske utfordringer og forholdet mellom virkelighet og fiksjon.

– De aller fleste levende modeller vender det andre kinnet til. At én nå slår tilbake, er egnet til å vekke oss, sier Kierulf.

– Kommer ingen vei med jussen

Helga Hjorths hovedperson begrunner i boken grundig hvorfor hun svarer i romans form og ikke i en aviskronikk eller et intervju, eller går til rettssak. Hun fikk flere råd fra advokater og dommere om ikke å gå til sak, som hun var dømt til å tape, skriver Hjorth i romanen Fri vilje.

– Jeg er enig i de juridiske vurderingene og rådene hun fikk. Kunstnerisk bearbeidet materiale er lite egnet i juridiske fora. Det er ikke mye hjelp man får fra jusen, sier Kierulf. Hun ser ikke noe behov for endring av det norske regelverket.

Helga Hjorth skriver videre:

«Hva for slags ytring skulle man da møte et litterært verk med? Den eneste måten å oppnå balanse på ville jo være å ytre seg i form av et litterært verk selv, skrive en roman. Så jeg hadde begynt med det også, skrive en roman.»

Åserud, Lise / SCANPIX

Rettferdighet og tilsvar

Kierulf mener at Vigdis Hjorths roman Arv og miljø støter an mot mange folks rettferdighetsfølelse. – Det å beskylde en romanfigur som ligger tett på virkeligheten for incest, oppleves ugreit fordi man enten dømmer pr. kunstverk, eller fremmer falske beskyldninger som den andre parten ikke kan ta til motmæle mot. I jusen har vi prinsippet om kontradiksjon, altså at begge parter skal høres. Og vår beskyttelse av ytringsfriheten beror også på dette, ytring skal møtes med ytring, sier Kierulf og fortsetter:

– Når Helga Hjorth nå svarer i romanform, er det gjenopprettet en slags likevekt. Begge syn kommer til orde i romanform, den alternative virkelighetsoppfatningen får sin advokat – endog familiens advokat. Det gir oss grunnlag for å reflektere rundt hvor ulikt virkeligheten kan oppleves, selv for søsken – i en situasjon der både arv og miljø er svært likt.

– Her er det sterke beskyldninger fra begge sider – at incest og fortielse har funnet sted, men også beskyldninger om at disse beskyldningene er falske. Men i jusen – som på dette punkt vel sammenfaller med vår moralske rimelighetsfølelse, er det slik at den som selv bruker sterke ord og uttrykk, må tåle sterkere virkemidler tilbake, sier Anine Kierulf.

Tror ikke det vil virke avskrekkende

– Hva betyr det for litteraturen at en levende modell tar til motmæle på denne måten. Vil det virke avskrekkende på andre forfattere?

– Jeg tror ikke det er så mange familier som har flere så skriveføre medlemmer, så nei, jeg tror ikke dette vil virke avskrekkende.

– Vil det forandre på trenden med virkelighetslitteraturen?

– Det vet jeg ikke. Men jeg håper debatten om hvilke konsekvenser utlevering av andre kan få, får en ny omdreining med dette. Skapende kunst handler om frihet, fortolkning og formidling, men også om anstendighet.

En gyllen anledning til selvrefleksjon

Kierulf mener høstens utgivelse gir forfattere en gyllen anledning til selvrefleksjon og oss lesere en sjane til fornyet oppmerksomhet om forholdet mellom sannhet og fiksjon.

– Det vil være mange måter å lese begge romanene på. Noen leser dem bare som litteratur, andre bare som sladder, men de fleste vil vel ha med seg begge komponentene. Det er fullt mulig å se forbi familiens offentlige skittentøyvask.

– Det interessante er jo spørsmål knyttet til opplevelser av sannhet. Hva er egentlig sant? Det tankevekkende med Helga Hjorths bok, er at den som kontrast illustrerer hvordan vi alle er fortolkere både av vår felles virkelighet og av vår egen.

Kierulf forsvarer utgivelsen av Helga Hjorths roman.

– Ja, den fremstår som en viktig motytring både konkret og generelt, fremsatt i det som kanskje er den eneste form en slik motytring kan ha for å formidle hennes budskap. Men jeg har de samme betenkelighetene som jeg hadde over Vigdis Hjorths roman i fjor: Fortellinger som fremstiller andre slik man ser dem gjennom egne briller er ikke bare en sak for forfatteren selv, eller for vedkommendes forlegger. Selv om kunsten er og må være fri, har den konsekvenser for dem den involverer og benytter seg av fra den virkelige verden. Virkelighetslitteratur er aldri «bare» kunst.

