Behagelig og fin synthlek i solen

Merete Pascual fra Asker kaller seg Billie Van, og det countryklingende navnet resonnerer definitivt bedre med soundet fra debutalbumet 1 2 3 4 Radiostar, som har et gjennomgående americanapreg.

Annonserte forlovelse fra scenen

Billie Van dukket først opp litt i skyggen av Mikhael Paskalev og Jonas Alaska, henholdsvis kompis og kjæreste – begge musikalske samarbeidspartnere gjennom mange år. Under konserten annonserer Billie Van for øvrig forlovelse med Jonas Alaska.

Monica Strømdahl

Uten å stjele glansen fra hovedpersonen, er Alaska og Paskalev med i backingbandet på bass, gitar og koring.

I likhet med Monica Heldal klarte Billie Van å utmerke seg med et musikalsk uttrykk som virker formet i sørstatene snarere enn på nordlige breddegrader. På scenen har hun et vinnende vesen.

Har gruet seg i flere måneder

Den synthtunge oppbruddslåten «I’m totally fine with it», med tydelig gjenklang i 80-tallet, åpner showet. Billie Van matcher låten med svarte dongerishorts, hvit skinnjakke med skulderputer, og det nesten hvite håret strøket bakover.

Med publikum sittende på gressplenen i ettermiddagssolen, innrømmer hun at hun har grudd seg til konserten i månedsvis.

Nervøsiteten merkes kun innimellom. Fra tredje låt, rockabillykuttet «How can it be so hard», er hun varm i trøya, og danser frem og tilbake på scenen.

Søt og trist hyllest til forloveden

Vokalen på de lange tonene i de nyeste låtene er vakker, selv om det skingrer litt mot slutten av konserten. Vi får flere låter fra det kommende andrealbumet Pure Emotions, blant annet fin falsett i den seige og følsomme affæren som sannsynligvis er tittelsporet.

Låten «Hypocrite» fremfører hun sittende ved keyboardet. Til tross for at hun setter ord på bitre følelser blir det en festlåt.

Hun får også bevist at hun klarer seg utmerket uten band når hun fremfører den upbeat folkballaden «You don’t think you love me anymore» som en søt og litt trist hyllest til forloveden, alene på kassegitar.

Mot slutten av konserten forteller hun at bandet hadde blitt enige på øvelsen i går, om å nyte konserten. Fordi det kom til å gå så fort. Det gjør gjerne det når en konsert gjennomføres uten dødpunkter.