Første arbeidsdag i et nytt miljø kan være overveldende for hvem som helst.

Spesielt for Geir Bergkastet og Annilese Miskimmon, som ankom Den Norske Opera & Ballett 1. august 2017.

Der har det stormet i mange måneder, lenge før noen av dem hadde formelt begynt i jobben.

For hvordan planlegger den nye operasjefen å rette opp problemene i en opera uten musikksjef, der forgjengeren fikk sparken etter samarbeidsproblemer med ledelsen, skittentøyvasken ble publisert i åpne brev, orkesteret snakker åpent om mistillit, mens oppvaskmøter, utskiftninger og opprør blant de ansatte har preget månedene før tiltredelsen?

«Miskimmon ønsker ikke å gjøre noen intervjuer i de første ukene i sin nye jobb,» får Aftenposten til svar fra Den Norske Opera & Ballett. Den nye operadirektøren Geir Bergkastet har heller ikke vært tilgjengelig for å svare på spørsmål denne uken.

Men det er kanskje ikke så rart at de nye lederne for Norges nasjonale opera- og ballettscene ønsker arbeidsro. Dette er en kort oppsummering av det turbulente og konfliktfylte året Den Norske Opera & Ballett har hatt.

Mars: Solistopprør og åpne oppsigelsesbrev

Selv om operasjef Per Boye Hansen, administrerende direktør Nils Are Kårstad Lysø og musikksjef Karl-Heinz Steffens alle formelt gikk av tirsdag, er det mange konflikter som henger igjen i Bjørvika for deres etterfølgere.

Spesielt for Annilese Miskimmon, som ble annonsert som ny operasjef i desember 2015, samtidig som den påtroppende musikksjefen Karl-Heinz Steffens.

De mange konfliktene omkring daværende operasjef Per Boye Hansen førte til at hans åremål ikke ble forlenget.

Per Boye Hansen: – Å skape kunst er ingen øvelse i demokrati

Dermed var det duket for den nordirske operasjefen med en fortid i Den Jyske Opera. I Danmark var hun kjent for strålende kritikker og suksess, men også «seriøse trivselsproblemer» og kraftig kritikk i hemmelige brev.

Men allerede tilbake i mars 2017 begynte problemene: Solistene gjorde opprør, etter at Miskimmon uttalte at hun ikke ville videreføre faste ansettelser for operasolistene.

– Jeg håper det er mulig å være uenig, men likevel respektere hverandre, sa Miskimmon til Aftenposten den gang.

I april ble det klart at musikksjef Karl-Heinz Steffens, som hadde begynt i sin stilling bare åtte måneder tidligere, ikke følte det på samme måte.

Åpne oppsigelsesbrev, offentlige skittentøyvask og lederflukt. Kulturfolk er ikke som andre ansatte.

April: Musikksjefen trekker seg, orkesteret klager offentlig

I et åpent brev først publisert i Aftenposten, annonserte Steffens at han ville trekke seg fra sin stilling etter kontraktens slutt i 2018.

Årsaken, ifølge Steffens: Annilese Miskimmon.

Etter litt offentlig krangling og flere mistillitsytringer til ledelsen fra de ansatte, ble det plutselig stille i Operaen. Da hadde direktør Nils Are Kårstad Lysø fått nok kontroll over situasjonen til at partene klarte å holde uenighetene bak lukkede dører.

Mai: Ledelsesmodellen kritiseres, Steffens går av tidlig

Til slutt ble det klart at Steffens ville gå av ett år før kontraktens slutt, den 1. august 2017 – samtidig som direktøren og Boye Hansen.

I mellomtiden hadde både Munch-direktøren og tidligere operasjef Bjørn Simensen slengt seg på debatten om ledelsesmodellen i Operaen, i svært sterke ordelag.

– Å lede en opera er en svært kompleks oppgave, innrømmet Miskimmon til Aftenposten i våres. Det har hun nok rett i.

Så gjenstår det bare å se om operaen vil bli mer fredfylt med ny ledelse.