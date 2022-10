Askepotts stesøster får egen film – og støttes av NFI

«Askepotts stesøster» beskrives som «en ny vri på et velkjent eventyr», og den er en av tre spillefilmer som får tilskudd etter en tildelingsrunde fra Norsk filminstitutt.

Produsent Maria Ekerhovd har stor tro på en film om Askepotts stesøster – som er på vei.

NTB

42,6 millioner skal ut av pengesekken og fordeles på tre spillefilmer, fremkommer det av pressemeldingen fra NFI onsdag. Midlene går til de kommende filmene «Askepotts stesøster», «Evig sommer» og «CysteMfeil».

– Publikum kan glede seg – kanskje med litt skrekkblandet fryd, fastslår konsulent Tom Guldbrandsen om filmene han har anbefalt tilskudd til.

Elleve søkere ønsket i denne runden tilskudd til produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering, og tre får til sammen 42,6 millioner kroner. I tillegg er filmene godkjent for etterhåndstilskudd på potensielt mange millioner.

Det er regissør Emilie Blichfeldt og Mer Film AS som står bak «Askepotts stesøster», en film som beskrives som en både sjokkerende og morsom gjenfortelling av eventyret – men med stesøsteren i sentrum.

– Spillefilmdebutant Emilie Blichfeldt skal lage er en grensesprengende, vakker og underholdende film som vil forandre ditt syn på stesøsteren for alltid, sier produsent Maria Ekerhovd om prosjektet – som tildeles 17,8 millioner kroner i tilskudd.

– Alle som bruker tid, penger, og ikke minst utsetter seg selv for smerte for å prøve å nå opp til det uoppnåelige idealet, er en stesøster. Det er på tide at stesøsterens historie blir løftet fram fra Askepotts skygge og dyrket som den rå og feministiske fortellingen om skjønnhetstyranniet den er, sier Blichfeldt.

Regissør Martin Lund og Storm Film AS får 16 millioner kroner i tilskudd til produksjon av en helaftens animasjonsfilm, kalt «CysteMfeil». Den handler, originalt nok, om kreftcellen Kaja som legger ut på reise i kroppens indre.

Også regissør Jakob Rørvik og Maipo Film AS kan glede seg over tilskudd. Det vanker 8,8 millioner kroner på deres filmprosjekt, som beskrives som en rå kjærlighetsfilm, kalt «Evig sommer».